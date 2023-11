Spiel gegen Steinbach Haiger FC-Homburg-Trainer warnt nach DFB-Pokal-Überraschung vor alten Fehlern in der Liga

Der Rausch vom Dienstag wirkt bei Fußball-Regionalligist FC Homburg noch nach. Der 2:1-Coup in der zweiten DFB-Pokal-Runde gegen Zweitligist Spvgg Greuther Fürth „war ein unfassbares Erlebnis“, wie Verteidiger Benjamin Kirchhoff betont: „Wir haben uns als Team und Verein riesig gefreut über diesen überragenden Sieg.“ Nun stellt sich die Frage, wie der FCH nach der rauschenden Pokalnacht die Rückkehr in den Liga-Alltag bewältigt. An diesem Samstag um 14 Uhr empfängt Homburg den TSV Steinbach Haiger zum Verfolgerduell im Waldstadion. „Uns erwartet ein schwerer Gegner. Wir dürfen nicht nachlassen, müssen da auf unseren jüngsten Erfolgserlebnissen aufbauen“, sagt Kirchhoff vor dem Duell mit seinem Ex-Club, für den er von 2019 bis zum Sommer vier Jahre spielte.