2:2-Remis gegen Mainz II Trainerposten beim FCH: Lottner und Melunovic gehören zu den Bewerbern

„Beide Mannschaften hatten genügend Chancen, das Spiel für sich zu entscheiden. Da geht die Punkteteilung irgendwo in Ordnung“, sagte Tim Stegerer. Der Verteidiger feierte vor 392 Zuschauern im Stadion am Bruchweg seinen 300. Pflichtspieleinsatz für die Grün-Weißen. „Man hat in dieser Spielklasse ja nicht so viele englische Wochen. Von daher ist es schon etwas Besonderes. Ich bin schon stolz. Ich hoffe, es kommen noch ein paar dazu“, sagte Stegerer.