1:1-Unentschieden bei Astoria Walldorf FC Homburg erneut mit einer enttäuschenden Auswärtsleistung

„Wir als Trainer können der Mannschaft vor dem Spiel ganz viel mitgeben“, sagte Timo Wenzel, Trainer des Fußball-Regionalligisten FC Homburg nach dem 1:1 (0:0)-Unentschieden beim FC Astoria Walldorf am Dienstagabend, „aber wenn der Schiedsrichter anpfeift, ist es ein players game (zu Deutsch: ein Spiel, das die Spieler spielen).“ Niemand weiß, was Wenzel seiner Mannschaft mitgegeben hat, 438 Zuschauer in der Dietmar-Hopp-Arena sahen jedenfalls ein schlechtes Fußballspiel.