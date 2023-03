Tabellennachbarn Kickers Offenbach sind zu Gast FC Homburg will „Atmosphäre aufsaugen“ und in der Tabelle nach oben klettern

Die Pflichtaufgabe haben sie erfüllt. Mit einem 4:0 (3:0)-Sieg beim Saarlandligisten FV Eppelborn ist Regionalligist FC Homburg am Mittwoch ins Halbfinale des Fußball-Saarlandpokals eingezogen. Trotz des souveränen Auftritts hielt sich die Feierstimmung in der Kabine nach dem Abpfiff in überschaubaren Grenzen. Zu tief steckte wohl noch der Frust über die 0:2-Niederlage bei Hessen Kassel und die dort gezeigte Nicht-Leistung. „Das Trainerteam hat nach dem Kassel-Spiel die richtigen Worte gefunden“, sagt Kapitän Mart Ristl, „und auch wir haben es in der Mannschaft. So funktioniert das nicht, da schaut man Abends ungern in den Spiegel. Gut, dass es im Pokal direkt weiterging und wir ein Erfolgserlebnis mitnehmen konnten.“