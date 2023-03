Fußball-Regionalliga Südwest „Kassel steht das Wasser bis zum Hals“: FC Homburg ist klarer Favorit in Kassel

Homburg · Der Fußball-Regionalligist FC Homburg ist in diesem Jahr noch ohne Niederlage. Beim Auswärtsspiel in Kassel soll das so bleiben.

24.03.2023, 17:47 Uhr

In der Hinrunde gelang es Fußball-Regionalligist FC Homburg einen 0:2-Pausenrückstand gegen den KSV Hessen Kassel im zweiten Durchgang noch zu drehen. Der umjubelte Siegtreffer gelang Joel Gerezgiher. Foto: IMAGO/Jan Huebner/IMAGO/Steven Mohr

Von Patric Cordier

Mit breiter Brust kann Fußball-Regionalligist FC Homburg an diesem Samstag um 14 Uhr beim KSV Hessen Kassel antreten. Die Saarländer sind in diesem Jahr noch ohne Niederlage. „Da hat eine enorme Entwicklung stattgefunden. Homburg geht ein hohes Tempo, macht viel Druck. Sie stehen aus gutem Grund mittlerweile auf Platz zwei“, lobt Kassels Trainer Tobias Damm die Arbeit seines Homburger Kollegen Timo Wenzel.