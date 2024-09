Fußball-Regionalliga Südwest Im vierten Anlauf soll endlich der erste Heimsieg für den FC Homburg her

An diesem Samstag soll im Duell mit Aufsteiger FC Villingen (14 Uhr) endlich der erste Heimsieg her. „Ich will nicht sagen, dieser Dreier ist Pflicht – aber es ist einfach unser Anspruch, dass wir uns da durchsetzen“, sagt Homburgs Trainer Danny Schwarz unter dem Eindruck des jüngsten Heimspiels gegen den SC Freiburg II, als trotz klarer Überlegenheit nur ein 2:2 herauskam.