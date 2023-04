Regionalliga Südwest FCH trifft gegen zehn Ulmer das Tor nicht

Die Gäste, die schon in Gleichzahl Ball und Gegner laufen ließen, versuchten das in Überzahl noch zu forcieren. „Erste Halbzeit haben wir zu langsam gespielt“, sagte Perdedaj. Nur einmal wurde es brenzlich für Ortag. Nach Pass von Philipp Hoffmann zog Ristl aus der Drehung ab, setzte den Ball aus spitzem Winkel aber über den Querbalken (41.). „Wir haben dann versucht, das Spiel in die Breite zu ziehen, damit sie irgendwann diesen einen Schritt zu spät kommen“, beschrieb Gerezgiher die taktische Ausrichtung im zweiten Durchgang. Der FCH spielte dann auch gefällig um den Strafraum, aber eben viel zu selten in die gefährliche Zone.