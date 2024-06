Acht Neuzugänge FC Homburg startet mit einem Schuss Euphorie in die Vorbereitung

Die Vorsaison lief für Fußball-Regionalligist FC Homburg nicht wie erhofft. Die Grün-Weißen wollten um die Meisterschaft mitspielen, ließen aber nicht zuletzt durch eine schwache Heimbilanz (nur 27 von 51 Punkten) eine große Chance auf den Titel liegen. Am Ende wurde es Rang fünf – ein unbefriedigendes Ergebnis, dazu führend, dass an so manch einer Stellschraube gedreht wurde.