Fußball-Regionalliga Katastrophen-Halbzeit in Kassel: FC Homburg vergibt die letzte Titelchance

Nach einem verhaltenen Beginn beider Teams bei angenehmen Bedingungen und leichtem Sonnenschein in Kassel setzten die Gastgeber nach einer knappen Viertelstunde das erste offensive Ausrufezeichen – und ging prompt mit der ersten gelungenen Aktion in Führung. Nach einem Umschaltmoment hatte die Heimelf im Mittelfeld zu viel Platz. Faton Dzemailji trieb den Ball nach vorne, passte im perfekten Moment genau in den Lauf des durchstartenden Sercan Sararer – und der ehemalige türkische Nationalspieler ließ FCH-Torwart Tom Kretzschmar mit einem überlegten Lupfer ins rechte Eck keinerlei Abwehrchance (15. Minute). Die Führung verlieh den Hessen noch mehr Selbstvertrauen, während Homburg ein wenig brauchte, um den Rückstand zu verkraften. Kassel blieb am Drücker – und kam durch einen Kopfball von Kaden Amaniampong, der im zweiten Anlauf nach einer Ecke die Lufthoheit hatte, zur nächsten guten Chance. Der Versuch ging nur knapp am Tor vorbei, allerdings bewegte sich Jörn-Hendrik Starostzik in der Szene kurz vor dem Tor zum Ball, sodass ein Treffer wegen Abseits nicht gezählt hätte (18.).