Fußball-Regionalliga Südwest FC Homburg erlebt zum Liga-Auftakt bei Eintracht Trier kalte Dusche

Fußball-Regionalligist FC Homburg hat einen bösen Fehlstart in die neue Saison hingelegt. Die Grün-Weißen mussten sich im Eröffnungsspiel der Liga am Freitagabend Aufsteiger Eintracht Trier klar mit 1:4 (0:2) geschlagen geben. Vor 4848 Zuschauern im Moselstadion hatte der FCH nach einer starken Trierer Startphase gerade besser ins Spiel gefunden, als ein unnötiges Foul von Max Jansen die Gäste ins Hintertreffen brachte. Per Elfmeter traf Mirko Schuster zum 1:0 (23. Minute) und war es auch, der noch vor der Pause nach einer Ecke per Kopf das 2:0 nachlegte (40.). Homburg, das zudem den frühen Ausfall von Kreativkopf Markus Mendler hinnehmen musste (35.), fand daraufhin nicht mehr zurück. Stattdessen machte es auf Trierer Seite Hokon Sossah seinem Teamkollegen Schuster nach und schnürte mit zwei Treffern ebenfalls den Doppelpack (58./84.). Das zwischenzeitliche 1:3 durch David Hummel hatte letztlich nur statistischen Wert (73.).