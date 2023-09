Fußball-Regionalliga FC Homburg feiert unglaublichen Kantersieg beim VfB Stuttgart II

Bereits in der ersten Halbzeit erwies sich die Mannschaft von Trainer Danny Schwarz, für den es eine Rückkehr in die Heimat war, als das klar bessere Team, verpasste es aber, aus zahlreichen Chancen mehr Kapital schlagen. Fabian Eisele bescherte den Gästen mit seinem Doppelpack (9./43. Minute) immerhin eine 2:1-Pausenführung, die der FCH nach der Pause dann in einer bärenstarken Startphase sukzessive ausbauen konnte. Nach dem 3:1 durch David Hummel (55.) machte der eingewechselte Phil Harres mit seinem Blitzdoppelschlag früh den Deckel drauf (60./62.) und legte später sogar noch ein drittes und ein viertes Mal nach (78./90.), nachdem Dominic Schmidt zwischenzeitlich auf 7:1 gestellt hatte (80.). Durch den zweiten Saisonsieg setzten die Grün-Weißen ein echtes Statement und klettern in der Tabelle nach oben. Im dritten Vergleich mit der Nachwuchsvertretung eines Bundesligisten platzte nach den Niederlagen gegen die TSG Hoffenheim (1:2) und bei Eintracht Frankfurt II (0:5) endlich der Knoten. Jetzt muss dieser nur auch daheim mal platzen.