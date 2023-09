Fußball-Regionalliga Südwest FCH spielt wieder wie aus einem Guss

Drei Dreier aus den letzten vier Spielen, zuletzt zwei Kantersiege mit 13:1 Toren – der FC Homburg rollt in der Fußball-Regionalliga Südwest nach seinem Fehlstart das Feld von hinten auf. Durch den ersten Heimsieg, das klare und in der Höhe verdiente 5:0 (3:0) am Freitagabend gegen Astoria Walldorf, sind die Grün-Weißen inzwischen auf Rang acht vorgerückt.