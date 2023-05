Vor dem letzten Regionalliga-Spiel der Saison an diesem Samstag ab 14 Uhr bei der TSG Hoffenheim II kommt beim FC Homburg Bewegung in die Personalplanung. So sollen die Grün-Weißen nach SZ-Informationen großes Interesse an der Verpflichtung von Mittelfeldspieler Tobias Jänicke (34) haben, dessen Vertrag beim Drittligisten 1. FC Saarbrücken ausläuft.