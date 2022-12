Fußball-Regionalliga : Letztes Auswärtsspiel des Jahres: Der FC Homburg will beim FSV Frankfurt den nächsten Sieg einfahren

Im Hinspiel war der FC Homburg besonders torhungrig, jetzt will der FSV Frankfurt Revanche. Foto: dpa/Silas Stein

Homburg Der Tabellenvierte FC Homburg will in der Regionalliga Südwest bis zur Winterpause noch die optimale Punktausbeute holen. Damit anfangen wollen die Grün-Weißen an diesem Samstag beim FSV Frankfurt.

Drei Spiele stehen für den Fußball-Regionalligisten FC Homburg dieses Jahr noch an: „Daraus wollen wir neun Punkte holen“, sagt Kapitän Mart Ristl vor dem Auftritt des Tabellenvierten an diesem Samstag (3. Dezember) um 14 Uhr beim FSV Frankfurt. Die Hessen liegen bei einer Partie mehr als Siebter sechs Zähler hinter dem FCH und werden alles daransetzen, sich für das 0:7 aus dem Hinspiel in Homburg zu revanchieren.

Nach dem 2:0-Heimsieg gegen den FC Rot-Weiß Koblenz am vergangenen Wochenende sind die Homburger in der Regionalliga Südwest seit vier Spielen ohne Niederlage. „Wir müssen am Samstag alles in die Waagschale werfen, um in Frankfurt zu gewinnen“, sagt FCH-Trainer Timo Wenzel.

