Fußball-Regionalliga Südwest FC Homburg holt Verteidiger Laurin von Piechowski

Der Fußball-Regionalligst FC Homburg hat den zuletzt vereinslosen Innenverteidiger Laurin von Piechowski verpflichtet. Der 29-Jährige, der in der vergangenen Spielzeit noch für den damaligen Drittligisten SV Elversberg auflief, erhält bei den Homburgern einen Vertrag bis Juni 2024. Dies teilte der Verein am Montagabend mit. „Aufgrund der aktuellen personellen Ausfälle in der Defensive haben wir uns für Verstärkung auf dieser Position entschieden“, sagte Homburgs Trainer Danny Schwarz.