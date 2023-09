Bittere Last-Minute-Pleite FC Homburg verliert erst Mittelfeldchef Perdedaj und in letzter Sekunde Spiel in Freiberg

Die Serie von Fußball-Regionalligist FC Homburg ist im Gastspiel beim SGV Freiberg in letzter Sekunde gerissen. Die Grün-Weißen mussten sich am Samstagnachmittag nach sechs ungeschlagenen Partien durch ein spätes Tor in der Nachspielzeit unglücklich mit 1:2 (1:1) beugen. Yannick Osee sorgte mit seinem Treffer nach einer Ecke für Ekstase bei den Gastgebern, die sich den Erfolg mit einer starken zweiten Halbzeit immer mehr verdient hatten.