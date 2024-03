Wieder frühes Gegentor FC Homburg unterliegt zuhause dem Bahlinger SC

Herbe Enttäuschung für den FC Homburg: Im ersten Heimspiel des Jahres mussten die Grün-Weißen am Samstagnachmittag mit einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen den Bahlinger SC anfreunden. Wie bereits in den vorherigen Spielen des Jahres, ob in Test- oder Pflichtspielpartien, kassierte das Team von Trainer Danny Schwarz einmal mehr ein frühes Gegentor – Sebastian Weizel traf nach einer Ecke und Fehler von FCH-Torwart Jakob Mayer zum 0:1 (7. Minute) – und lief diesem Rückstand vor 1149 Zuschauern im Waldstadion vergeblich hinterher. In der Nachspielzeit erhöhten die Gäste nach einem Konter durch den eingewechselten Kolja Herrmann noch auf 2:0 (92.). Die Niederlage ist für den Tabellendritten Homburg ein heftiger Rückschlag im Kampf um die Meisterschaft. Der Rückstand auf Spitzenreiter Stuttgarter Kickers wächst damit auf neun Punkte an.