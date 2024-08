Fußball-Regionalliga „Im Endeffekt müssen wir sogar gewinnen“– FCH punktet nach Einwechslungen

„Im Endeffekt müssen wir sogar gewinnen.“ David Hummel, bisher einziger Torschütze von Fußball-Regionalligist FC Homburg in dieser Saison, blickte mit gemischten Gefühlen auf die Heimpremiere seiner Grün-Weißen, die am Samstag gegen Vizemeister Stuttgarter Kickers ein 1:1 (0:1) zutage förderte. Der FCH geriet vor 2120 Zuschauern im Waldstadion verdient in Rückstand, lief diesem lange hinterher und konnte sich erst nach Hummels zweitem Jokertor der Saison freischwimmen.