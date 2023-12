Nach Siegen über Darmstadt und Fürth „Können jedem Gegner wehtun“ – FC Homburg ist heiß auf nächste Sensation im DFB-Pokal

Sie haben keine Chance, aber die wollen sie nutzen. Als krasser Außenseiter geht Fußball-Regionalligist FC Homburg an diesem Dienstag ins DFB-Achtelfinale gegen den FC St. Pauli (20.45 Uhr). Die Kiezkicker sind neben Bundesliga-Primus Bayer Leverkusen das einzige Team im deutschen Profi-Fußball, das diese Saison noch kein Spiel verloren hat. Mit acht Siegen und sieben Remis führen sie die Zweitliga-Tabelle an. „St. Pauli ist in aller Munde“, weiß FCH-Trainer Danny Schwarz vor dem Duell David gegen Goliath, für das zuletzt bereits über 10 000 Tickets (3000 nach Hamburg) verkauft waren.