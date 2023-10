Nach Rückschlag in Koblenz „Hart umkämpftes Spiel mit vielen Unterbrechungen“ – FC Homburg müht sich zum Heimsieg

„Wir haben spielerisch nicht geglänzt, aber darum geht es nicht“, hielt Danny Schwarz fest, nachdem sein FC Homburg am vergangenen Samstag in der Fußball-Regionalliga Südwest gegen den KSV Hessen Kassel in die Erfolgsspur zurückgekehrt war. „Es ging darum, die drei Punkte zu holen. Das haben wir anders als letzte Woche diesmal geschafft“, blickte der Trainer zufrieden auf den 2:1 (1:1)-Erfolg, den er kurzum als „Arbeitssieg“ betitelte.