Mendler kontert Firat FC Homburg siegt knapp in Steinbach

In der Folge fanden die Homburger nach Startschwierigkeiten besser ins Spiel, verlagerten das Geschehen verstärkt in die gegnerische Hälfte – und kamen nach Mendler-Standards zu weiteren vielversprechenden Szenen. Eine erste Ecke von links erreichte Max Jansen am ersten Pfosten, dessen Kopfballverlängerung in die Mitte aber zur nächsten Ecke geklärt wurde. Diese fand daraufhin Lukas Quirin, der aber zu überrascht war, dass der Ball bei ihm ankam und ihn ohne kontrollierte Aktion knapp links am Pfosten vorbeisetzte (25.). Auf der Gegenseite wurde es ebenfalls nach einem Eckball gefährlich: David Grözinger kam frei zum Kopfball, köpfte unter dem Raunen der Zuschauer aber knapp über Mayers Kasten (29.). Gefahr nach einem Standard: Dieses Spiel ging auch im Anschluss weiter, als Mendler einen Freistoß rechts am Strafraum direkt aufs Tor zog, mit seinem Versuch aber an der guten Reaktion von Steinbachs Torwart Kevin Ibrahim scheiterte (30.).