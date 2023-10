Mendlers Ecken ebnen den Weg FC Homburg siegt in Mainz – nach 80 Minuten wurde es wirbelig

Zur zweiten Halbzeit reagierten die Gastgeber, Justin Noah Seven kam Lasse Wilhelm neu in die Partie – und führte sich mit einer frühen Gelben nach Foul an Eisele gleich mal auffällig ein (47.). Nach einem abgeblockten Schuss im Strafraum von Weihrauch, der von Schmidts starkem Vorstoß profitiert hatte, wurde Seven von Schiedsrichter Fabian Reuter dann ganz eindringlich ein letztes Mal ermahnt, nachdem er Dombrowka an der Außenlinie rigoros von hinten und eigentlich ganz klar gelbwürdig umgesenst hatte (54.). Seven durfte auf dem Feld bleiben. Kurz darauf steckte Mendler stark durch in den Strafraum auf den einlaufenden Eisele, der aus spitzem Winkel am gut aus seinem Tor geeilten Mohn scheiterte (56.). Es gab die nächste Ecke für die Grün-Weißen – und die führte erneut zum Erfolg: Mendler brachte den Ball wieder scharf nach innen, die Kugel rutschte durch an den zweiten Pfosten, wo Verteidiger Heilig sie stoppte und aus kurzer Distanz zum 0:2 ins Tor jagte (57.).