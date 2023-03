Fußball-Saarlandpokal Auch der FCH steht im Halbfinale

(cor) Nach den Drittligisten SV Elversberg und 1. FC Saarbrücken sind am Mittwochabend auch Regionalligist FC Homburg und Oberligist SV Auersmacher ins Halbfinale des Fußball-Saarlandpokals eingezogen. Die Homburger setzten sich beim Saarlandligisten FV Eppelborn mit 4:0 (3:0) durch. FCH-Trainer Timo Wenzel hatte seine Startelf nach dem peinlichen Auftritt beim 0:2 beim abstiegsbedrohten KSV Hessen Kassel am Samstag auf vier Positionen verändert. Einmal gezwungenermaßen: Torwart David Salfeld – in Kassel bester Homburger – zog sich im Abschlusstraining einen Muskelfaserriss zu und wird wohl nicht nur am Samstag (14 Uhr) beim Spitzenspiel im Waldstadion gegen die Offenbacher Kickers fehlen.