Fußball-Regionalliga Südwest FCH feiert ersten Heimerfolg mit Kantersieg gegen Walldorf

Ein Topstart für die Grün-Weißen, die in der Folge klar am Drücker blieben – und zeitnah nachlegten: Perdedaj fand mit seinem weiten Pass in die Spitze den überragenden Hoffmann, der seinem Gegenspieler enteilte, im Strafraum vor Torwart Idjakovic an den Ball kam und diesen sehenswert per Lupfer zum 2:0 überwand (13.). Das Bittere am zweiten Tor war jedoch, dass sich der bis dahin herausragende Hoffmann bei der Aktion zu seinem Treffer verletzte und nicht mehr weitermachen konnte. Für ihn kam Angelos Stavridis neu in die Partie. Trotz des Ausfallschocks ließen sich die Gastgeber nicht beirren, gaben weiter klar den Ton an – und krönten ihre Offensivbemühungen mit dem 3:0: Perdedaj, der bis hierhin ebenfalls ein starkes Spiel machte, fing einen Walldorfer Pass ab und spielte sofort auf den vor dem Strafraum lauernden Hummel. Der leitete sofort weiter in den Lauf seines durchstartenden Sturmpartners Eisele, der freistehend halblinks vor Idjakovic eiskalt blieb und zum dritten Homburger Tor vollendete (17.).