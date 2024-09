FCH nun seit acht Spielen ungeschlagen FC Homburg schlägt Astoria Walldorf und feiert dritten Sieg in Folge

Zur zweiten Hälfte kamen beide Teams unverändert zurück – und der Abschnitt begann direkt mit einer Schrecksekunde für die grün-weißen Gastgeber: Weihrauch spielte von der rechten Seite einen fatalen Querpass in die Mitte, der genau in den Füßen von Arcalean landete. Der Walldorfer ging allein auf das Homburger Tor zu, setzte zum Schuss an – doch im letzten Moment gelangte Kirchhoff, der bei seiner Monstergrätsche Kopf und Kragen riskierte, noch in die Schussbahn und verhinderte den Einschlag (47.). Eine Riesenaktion des Abwehrchefs, der auch im Spielaufbau immer wieder stark agierte. Auch die nächste gefährliche Aktion gehörte Walldorf. Nach einer Ecke kam der Ball über Umwege zu Max Müller, der in aussichtsreicher Position das Tor nur knapp verfehlte (56.). Danach reagierte Homburgs Trainer Schwarz erstmals personell: Jacob Collmann und Lukas Quirin ersetzten positionsgetreu Suljic und Ristl (57.). Quirin fügte sich mit einem Distanzschuss am Tor vorbei direkt mal initiativ ein (64.). Ansonsten kamen beide Mannschaften in dieser Phase nur wenig erfolgreich nach vorne.