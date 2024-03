Heimspiel gegen die U21 des VfB Stuttgart 1:2 in der Nachspielzeit – FC Homburg muss den Titel wohl endgültig abhaken

Nach dem Rückstand wurden die Gäste aus dem Schwabenland erwartungsgemäß aktiver. Sie kamen nun verstärkt zu Aktionen am Homburger Strafraum, ohne aber ganz große Chancen zu verbuchen. Stattdessen hatte der FCH die nächste gute Gelegenheit, nachdem sich Torschütze Schmidt wegen eines Fouls samt Ballwegschießen die erste Gelbe im Spiel eingehandelt hatte (39.). Über die starke linke Seite war es Ontuzans, der den Ball nach Vorlage von Lippert in die Mitte brachte, wo Weihrauch die Kugel nicht voll erwischte und das Tor in sehr guter Position letztlich klar verfehlte (41.). In der Nachspielzeit wurde ein Versuch am Strafraumrand durch Mendler noch zur Ecke geblockt (46.). Nach selbiger schickte der Schiedsrichter die beiden Teams mit der verdienten Homburger Führung in die Kabinen.