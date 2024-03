Torwartwechsel mit Folgen Mendlers Standards ebnen den Weg zum Arbeitssieg

Dank der Freistoßkünste von Markus Mendler hat Fußball-Regionalligist FC Homburg einen erfolgreichen Start ins neue Jahr hingelegt. Die Grün-Weißen kamen am Samstagnachmittag bei Schlusslicht TSV Schott Mainz nach frühem Rückstand zu einem 2:1 (2:1)-Erfolg. Es war ein Arbeitssieg für den Tabellendritten, der nach einem Patzer des überraschend für Tom Kretzschmar ins Tor rotierten Jakob Mayer zunächst das 0:1 kassierte (10. Minute). Weil Mendler mit seiner 17. Torvorlage der Saison per Freistoßflanke den Kopf von Benjamin Kirchhoff fand (39.) und kurz darauf eine Ecke direkt im Mainzer Tor unterbrachte (42.), nahmen die Gäste eine Führung mit in die Pause. Im zweiten Abschnitt hatten die Gäste das Geschehen insgesamt gut unter Kontrolle und durften sich am Ende über den Pflichtsieg freuen.