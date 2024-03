Nach Niederlage gegen Bahlinger SC FC Homburg kann den Aufstieg wohl abhaken – „ohne Mumm“

Nach dem zwar erfolgreichen, aber insgesamt mauen Jahresauftakt wollte Fußball-Regionalligist FC Homburg seinen Fans im ersten Heimspiel des Jahres sein bestes Gesicht zeigen – doch dieser Plan ging völlig in die Hose. Gegen den Bahlinger SC präsentierten sich die Grün-Weißen am Samstag nicht wie ein Team, das in die 3. Liga aufsteigen möchte und verloren verdient mit 0:2 (0:1).