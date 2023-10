FC Homburg siegt 4:2 beim FSV Mainz 05 FC Homburg ist bis auf drei Punkte ran an Platz eins

Der FC Homburg pirscht sich in der Fußball-Regionalliga Südwest immer näher ran an die Spitze: Mit dem 4:2 (1:0) beim FSV Mainz 05 II holten die Grün-Weißen am Samstag ihren vierten Sieg aus fünf unbesiegten Partien und liegen nur noch drei Zähler hinter Tabellenführer Stuttgarter Kickers.