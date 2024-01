Fehlverhalten der Fans Rekord-Geldstrafe — Pokalüberraschung hat teures Nachspiel für FC Homburg

Das Fehlverhalten seiner Fans in der 2. Runde des DFB Pokals gegen Zweitligist SpVgg Greuther Fürth (2:1) hat für den FC Homburg schwerwiegende Folgen. So ist der FCH vom DFB-Sportgericht in Frankfurt zu einer Rekordgeldstrafe in Höhe von 12 000 Euro verurteilt worden, da beim Pokalspiel am 31. Oktober im Homburger Fanblock zwei Leuchtraketenbatterien mit je 175 Schuss, 15 Blinker, zehn Rauchtöpfe sowie drei Bengalische Feuer gezündet wurden. Davon seien zwei Bengalische Feuer und ein Rauchtopf in den Innenraum geworfen worden.