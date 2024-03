Fußball-Regionalliga Südwest Dezimierter FC Homburg siegt mal wieder zu Null

Für den FC Homburg endete am Samstag im Regionalligaspiel beim FSV Frankfurt eine unrühmliche Serie. Nach sechs Pflicht- und fünf Testspielen, in denen der FCH immer ein Tor kassierte, stand vor 1289 Zuschauern am Bornheimer Hang zum ersten Mal wieder die Null – obwohl die Grün-Weißen beim 1:0 (0:0)-Erfolg ab Minute 52 in Unterzahl agieren mussten.