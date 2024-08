Zugänge „noch nicht ganz in der Liga angekommen“ Hadzic-Schock kurz nach der Halbzeit: FC Homburg weiter sieglos

Fußball-Regionalligist FC Homburg kommt in der neuen Saison weiter nicht recht in Schwung: Im Heimspiel gegen den KSV Hessen Kassel mussten sich die Grün-Weißen am Samstagnachmittag mit einem 1:1 (1:0) und damit dem dritten Unentschieden in Folge begnügen.