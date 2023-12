Pokal-Aus für den FC Homburg Der Glaube an die Sensation hält eine Stunde

Das Pokalmärchen ist vorüber. Der in dieser Saison noch unbesiegte Zweitliga-Spitzenreiter FC St. Pauli war eine Nummer zu groß für den Außenseiter FC Homburg. Der Fußball-Regionalligist arbeitete am Dienstagabend lange beherzt und aussichtsreich an der nächsten Sensation im DFB-Pokal, doch am Ende siegte der Favorit aus Hamburg klar mit 4:1 (1:1). Im Achtelfinal-Duell des Viertliga- mit dem Zweitliga-Primus reichten St. Pauli neun starke Minuten, um der Favoritenrolle vor 12 232 Zuschauern im Waldstadion gerecht zu werden.