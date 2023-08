Desolater Auftritt des FCH in Frankfurt Homburgs Schwarz entschuldigt sich nach Blamage

Danny Schwarz, der Trainer des Fußball-Regionalligisten FC Homburg, hat sich nach der 0:5-Blamage des selbsternannten Aufstiegsanwärters am Mittwochabend bei Eintracht Frankfurt II für den Auftritt entschuldigt. „Es ist für mich unerklärlich, dass wir uns heute so abschlachten lassen. Wir können nach so einem Spiel nicht zur Tagesordnung übergehen. Ich möchte mich in aller Form bei unseren Fans entschuldigen, die sich so etwas anschauen müssen“, sagte Schwarz. Eine Woche nach der DFB-Pokal-Sensation gegen Bundesliga-Aufsteiger SV Darmstadt 98 (3:0) hängt der Haussegen beim FCH schief. Nach drei Liga-Spielen hat der FCH erst einen Punkt auf dem Konto. Weiter geht es am Samstag bei der SG Fulda (14 Uhr).