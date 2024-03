Regionalliga Südwest FC Homburg startet bei Schlusslicht Mainz in den Rest der Saison

Nach knapp drei Monaten Winterpause startet Fußball-Regionalligist FC Homburg beim Schlusslicht in die Restrunde, an deren Ende der Aufstieg in die 3. Liga stehen soll. Das Gastspiel an diesem Samstag um 14 Uhr beim TSV Schott Mainz sei „nicht ungefährlich“, sagt Trainer Danny Schwarz. Das habe seine Mannschaft beim mageren 2:2 im Hinspiel leidvoll erfahren. „Es ist ein unangenehmer Auftakt, auf Kunstrasen, gegen eine Mannschaft, die eigentlich nichts mehr zu verlieren hat.“ Im ersten Spiel wisse man zudem „noch nicht genau, wo man steht.“