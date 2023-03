Fußball-Regionalliga Südwest Der FCH tut sich in diesem Jahr auswärts leichter

Und tatsächlich bekamen die 1236 Zuschauer im städtischen Stadion Johannisau, das gerade umgebaut wird, am Freitagabend nur fußballerische Magerkost geboten. Beide Teams passten sich den schlechten Platzbedingungen an, Strafraumszenen blieben über weite Strecken Mangelware. Die Saarländer hatten vor dem Wechsel nur einen Schuss von Markus Mendler auf der Habenseite, der knapp am Tor vorbei ging.