Regionalliga Südwest FC Homburg siegt in Fulda mit 1:0 und bleibt 2023 unbesiegt

Die Partie wurde wegen staubedingten Problemen der Homburger bei der Anreise mit einer Viertelstunde Verspätung angepfiffen. So richtig Fahrt nahm das Spiel aber erst nach 35 Minuten auf. Da konnte Fuldas Torwart Tobias Wolf gerade noch vor FCH-Stürmer Fabian Eisele klären. Drei Minuten später strich ein Schuss von Markus Mendler knapp am Gehäuse vorbei – das war jedoch alles, was die rund 700 Zuschauer im Stadion Johannisau in einer ganz schwachen ersten Hälfte zu sehen bekamen.