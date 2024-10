Fußball-Regionalliga Warum die Homburger Siegesserie gegen Steinbach gerissen ist

„Ein komisches 0:0. Ich weiß noch nicht, was ich damit machen soll“, sagte Trainer Danny Schwarz, nachdem die Siegesserie des Fußball-Regionalligisten FC Homburg am Samstag gerissen war. Das Heimspiel gegen den TSV Steinbach Haiger führte im Waldstadion zwei formstarke Teams zusammen, vier Mal in Folge siegreiche Homburger und mit drei Dreiern in Serie angereiste Gäste. Doch anders als zuletzt hatten beide vor 1423 Zuschauern diesmal Ladehemmung, vergaben jeweils klare Chancen.