Fußball-Regionalliga Südwest Warum der FC Homburg in Mainz schon wieder nicht gewinnen konnte

Auch im dritten Spiel kein Sieg: Fußball-Regionalligist FC Homburg findet weiter nur schleppend in die Saison. Bei der U23 des 1. FSV Mainz 05 mussten sich die Grün-Weißen am Sonntag mit einer Nullnummer begnügen. Im Bruchwegstadion blieben die Gäste zwar erstmals ohne Gegentor, was auch an Torwart Tom Kretzschmar lag, der gegen den eingewechselten Maxim Schröder (88. Minute) und Justus Götze (45.) stark zur Stelle war.