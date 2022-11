Fußball-Regionalliga südwest : FCH will Woche mit Heimsieg im Derby gegen Trier vergolden

Nach dem Sieg beim Bahlinger SC und dem gleichzeitigen Ende einer Durststrecke hofft Homburgs Trainer Timo Wenzel jetzt auch im Derby gegen Eintracht Trier auf drei Punkte. Foto: imago images/Eibner/Hahne /Eibner-Pressefoto via www.imago-images.de

HOMBURG „Der Gegner steckt in einer Situation, in der wir zuletzt auch waren“, sagt Trainer Timo Wenzel vor dem Heimspiel seines FC Homburg an diesem Samstag in der Fußball-Regionalliga gegen Eintracht Trier (14 Uhr, Waldstadion).