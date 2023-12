Nach Pokalspiel gegen den FC St. Pauli Der FC Homburg muss im letzten Spiel des Jahres wohl auf den Topscorer verzichten

Das DFB-Pokal-Achtelfinale am Dienstag gegen Zweitligist FC St. Pauli (1:4) hat die Fußball-Profis des FC Homburg viel Kraft gekostet. An diesem Sonntag will der Regionalligist noch mal die letzten Reserven mobilisieren, um sich nach einem insgesamt sehr erfolgreichen Halbjahr gebührend in die Winterpause zu verabschieden.