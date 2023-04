Schweigeminute bei Spiel am Samstag FC Homburg: Fanbeauftragter Norbert Busch gestorben

In dieser Funktion war er unter anderem Ansprechpartner für alle Anliegen und Fragen der Fans oder koordinierte Fanbusse. Er half auch bei Anlässen außerhalb seines offiziellen Aufgabenbereichs, etwa beim Bau der Dr.-Theiss-Sportanlage in Homburg. Dabei machte er stets „einen tollen Job“, betont der FCH in Buschs Nachruf.