Fußball-Regionalliga Südwest FC Homburg fährt mit Wut im Bauch nach Walldorf

Das jüngste 1:2 gegen den VfB Stuttgart II war für Fußball-Regionalligist FC Homburg ein herber Rückschlag. Der Zug Richtung Titelgewinn war nach der dritten Heimpleite in Folge so gut wie abgefahren. Weil die Stuttgarter Kickers aber überraschend gegen Eintracht Frankfurt II verloren (1:3), bleibt es vor dem Osterfest bei sieben Zählern auf die Spitze. „Wir sind noch in der Verlosung“, sagt FCH-Trainer Danny Schwarz vor der Partie an diesem Donnerstag bei Astoria Walldorf (19 Uhr).