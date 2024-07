Spielplan Regionalliga Südwest 2024/25 Welches Derby zum Saisonstart auf den FC Homburg wartet

Der FC Homburg bestreitet am Freitag, 26. Juli, um 19 Uhr das Eröffnungsspiel der neuen Saison in der Fußball-Regionalliga bei Eintracht Trier. Das teilte die Regionalliga Südwest GbR jetzt mit. Das Lokalduell mit viel Tradition und Rivalität dürfte viele Zuschauer ins Moselstadion locken. Die Eintracht hatte in der vergangenen Spielzeit mit großem Vorsprung die Meisterschaft in der Oberliga Rheinland-Pfalz/Saar gefeiert.