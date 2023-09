Regionalliga Südwest FC Homburg braucht dringend ersten Saisonsieg

Die unerklärliche Krise des FC Homburg zum Saisonstart in der Fußball-Regionalliga Südwest soll an diesem Samstag (14 Uhr) endlich enden. Nach fünf sieglosen Spielen (drei Unentschieden, zwei Niederlagen) soll beim Bahlinger SC der erste Dreier gelingen. Klappt er nicht, könnte das Saisonziel Meisterschaft für den Titelanwärter bei mehr als zehn Punkten Rückstand frühzeitig außer Reichenweite geraten. Mutmacher gibt es allerdings wenige für Trainer Danny Schwarz und seine Mannschaft. Schwarz wirkte zudem vollkommen ratlos ob der schwachen Leistungen. Sportvorstand Michael Koch nahm zuletzt die Spieler in die Pflicht, die Trendwende zu erzwingen.