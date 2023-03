Fußball-Regionalliga Südwest FC Homburg blamiert sich „mit Angsthasen-Fußball“ in Kassel

Timo Wenzel war bedient. Der Trainer des Fußball-Regionalligisten FC Homburg ärgerte sich am Samstag wohl am meisten über den schwachen Auftritt seiner Mannschaft, die 0:2 (0:1)-Niederlage beim KSV Hessen Kassel und die vergebene Chance, den Abstand auf Spitzenreiter SSV Ulm zu verkürzen. Denn die Spatzen unterlagen dem FSV Frankfurt zu Hause mit 1:4. „Es war eine Schande, was wir heute hier abgeliefert haben“, sagte Wenzel: „Wir spielen hier Angsthasen-Fußball, ohne Mumm und ohne Herz. Das ist mir unverständlich.“