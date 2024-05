Sieg zum Saisonabschluss Hummel und Harres vermiesen den Stuttgarter Kickers die Meisterfeier

Vor über 2000 mitgereisten Stuttgarter Fans, die schon vor dem Anpfiff für eine prächtige Stimmung im Waldstadion sorgten, legten die Kickers entsprechend engagiert los. Angreifer Daniel Kalajdzic, der die Stuttgarter im letzten Heimspiel mit seinem Tor zum wichtigen 1:0-Erfolg im Topspiel gegen den SGV Freiberg geführt hatte, probierte es früh im Spiel mit einem ersten Abschluss, blieb aber im letzten Moment an FCH-Verteidiger Benjamin Kirchhoff hängen (4.). In der Folge waren die Gäste weiter bemüht, nach vorne hin für Akzente zu sorgen. Sie taten deutlich mehr fürs Spiel und drängten die Gastgeber weit in die eigene Hälfte – und das war auch nötig, denn im so wichtigen Parallelspiel ging der VfB Stuttgart II früh bei der Zweiten der TSG Hoffenheim mit 1:0 in Führung.