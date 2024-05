Kapitän bleibt an Bord Der FC Homburg bastelt am Kader für die neue Saison

Homburg · Nach dem verpassten Aufstieg in die 3. Fußball-Liga steht beim FC Homburg ein Umbruch an. Neben zahlreichen Abgängen kann der Regionalligist auch einen Neuzugang präsentieren. Zudem haben mehrere Leistungsverträge neue Verträge in Homburg unterschrieben.

11.05.2024 , 10:46 Uhr

Mart Ristl (rechts) klärt auch weiterhin per Kopf für den FC Homburg. Der Kapitän hat seinen Vertrag beim FCH bis 2026 verlängert. Foto: IMAGO/Nordphoto/IMAGO/nordphoto GmbH / Hafner

Von David Benedyczuk