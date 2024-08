Fußball-Regionalliga Südwest FC Homburg bangt vor dem Heimspiel gegen Freiburg II um wichtigen Spieler

Mit der besten Offensive der Liga (zwölf Tore) kommt also einiges zu auf die Heimelf, die um den Einsatz von Torwart Tom Kretzschmar bangt, der nach einem Zusammenprall samt Auswechslung im letzten Spiel laut Schwarz weiter „Taubheit in den Fingern“ verspürte. Fehlen werden gegen Freiburg II um den Ex-Homburger Patrick Lienhard Neuzugang Ramzi Ferjani, der nach Blinddarm-OP länger ausfällt, sowie Max Dombrowka (Achillessehne). „Das Kämpferische und die Einstellung“ müsse wie in Frankfurt „die Basis sein“, fordert Schwarz.