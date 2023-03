Saarlandpokal-Viertelfinale gegen FV Eppelborn FC Homburg steht vor erstem Auftritt nach der „Schande“ in Kassel

Beim FC Homburg hängt der Haussegen nach der blamablen 0:2-Niederlage in der Fußball-Regionalliga Südwest beim Abstiegskandidaten Hessen Kassel gewaltig schief. Die Hoffnungen auf den Aufstieg in die 3. Liga kann der Tabellenvierte nach der „Schande“ (Zitat Trainer Timo Wenzel) im Grunde begraben. Vier Tage danach, an diesem Mittwoch (19 Uhr), steht nun das Saarlandpokal-Finale beim Saarlandligisten FV Eppelborn an.